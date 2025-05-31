Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сеск Фабрегас планирует летом усилить оборону Комо
Акцент – на центральной ее части
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Комо" работает над подписанием двух центральных защитников. Об этом сообщает Николо Скира.
Клуб хочет оформить переходы в летнее трансферное окно.
Прошлый сезон Серии А команда Сеска Фабрегаса завершила на 10-м месте в турнирной таблице. За 38 матчей "Комо" пропустил 52 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
- Защитник Колоса уйдет из клуба - Источник
- 1+1 от Зубкова, успех женской сборной Украины и новый тренер для Довбика? Главные новости за 30 мая
- Манчестер Юнайтед предлагает Наполи обменяться игроками
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000