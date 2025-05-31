Сеск Фабрегас планирует летом усилить оборону Комо

Итальянский "Комо" работает над подписанием двух центральных защитников. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб хочет оформить переходы в летнее трансферное окно.

Прошлый сезон Серии А команда Сеска Фабрегаса завершила на 10-м месте в турнирной таблице. За 38 матчей "Комо" пропустил 52 гола.