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Сеск Фабрегас планирует летом усилить оборону Комо

Италия

Акцент – на центральной ее части

Сеск Фабрегас планирует летом усилить оборону Комо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Комо" работает над подписанием двух центральных защитников. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб хочет оформить переходы в летнее трансферное окно.

Прошлый сезон Серии А команда Сеска Фабрегаса завершила на 10-м месте в турнирной таблице. За 38 матчей "Комо" пропустил 52 гола.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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