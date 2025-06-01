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Милан хочет немедленно приобрести полузащитника
У тренера есть чёткие планы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри официально стал новым тренером "Милана" в пятницу, а уже днём провёл встречу со спортивным директором клуба Игли Таре.
Первой темой обсуждения на этой встрече было будущее некоторых игроков "Россонери", а именно Рафаэля Леао, Майка Меньяна и Тео Эрнандеса. Аллегри дал понять Таре, что первые два игрока для него крайне важны для построения команды, тогда как французского защитника он готов отпустить. Что касается Рейндерса, то тренер осознает, что "Сити" стремится закрыть соглашение и сделает всё для этого возможное.
Так что, учитывая имеющиеся факторы, клуб хочет приобрести молодого капитана "Торино" Самуэле Риччи. Стороны очень близки к полному соглашению: стоимость трансфера составит около 25-30 миллионов евро.
Руководство "россонери", определившее Риччи как идеальный профиль для усиления полузащиты на следующий сезон, также учитывая возможный уход Рейндерса, готово закрыть сделку.
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