35-летний футболист может продлить контракт с Кальяри

Николас Виола провел всю профессиональную карьеру в итальянских клубах. За "Кальяри" играет с 2022 года.

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Несмотря на возраст, игрок планирует продолжать играть и уже начал переговоры с клубом о продлении его соглашения еще на один год.

Напомним, что текущий контракт итальянца рассчитан до 30 июня этого года.