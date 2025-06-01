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35-летний футболист может продлить контракт с Кальяри

Италия
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Хотят пролонгировать еще на год

35-летний футболист может продлить контракт с Кальяри

https://www.transfermarkt.us/nicolas-viola/profil/spieler/85393

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Николас Виола провел всю профессиональную карьеру в итальянских клубах. За "Кальяри" играет с 2022 года.

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Несмотря на возраст, игрок планирует продолжать играть и уже начал переговоры с клубом о продлении его соглашения еще на один год.

Напомним, что текущий контракт итальянца рассчитан до 30 июня этого года.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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