Италия
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35-летний футболист может продлить контракт с Кальяри
Хотят пролонгировать еще на год
https://www.transfermarkt.us/nicolas-viola/profil/spieler/85393
Николас Виола провел всю профессиональную карьеру в итальянских клубах. За "Кальяри" играет с 2022 года.
Несмотря на возраст, игрок планирует продолжать играть и уже начал переговоры с клубом о продлении его соглашения еще на один год.
Напомним, что текущий контракт итальянца рассчитан до 30 июня этого года.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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