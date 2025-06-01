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Сербский нападающий возвращается в Турин

Италия
Обновлено

Присоединится к команде на клубный чемпионат мира

Сербский нападающий возвращается в Турин

https://www.transfermarkt.world/-lt-lt-uventus-gt-gt-zaversil-pokupku-kostica-iz-lt-lt-ajntrahta-gt-gt-/view/news/409375

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В июне начнется Чемпионат Мира среди клубов, в котором примут участие команды с разных континентов. "Ювентус" будет играть на турнире и уже усилится игроком.

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Как отметил Николо Скира, Филип Костич покидает "Фенербахче", чтобы вернуться в туринский коллектив на клубный Чемпионат Мира.

Напомним, что сербский нападающий с 2022-го года играл за "Ювентус", однако в сентябре прошлого года перешел в турецкую команду на правах аренды.

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Ювентус (Турин) Филип Костич Клубный чемпионат мира
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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