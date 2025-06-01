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Сербский нападающий возвращается в Турин
Присоединится к команде на клубный чемпионат мира
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В июне начнется Чемпионат Мира среди клубов, в котором примут участие команды с разных континентов. "Ювентус" будет играть на турнире и уже усилится игроком.
Как отметил Николо Скира, Филип Костич покидает "Фенербахче", чтобы вернуться в туринский коллектив на клубный Чемпионат Мира.
Напомним, что сербский нападающий с 2022-го года играл за "Ювентус", однако в сентябре прошлого года перешел в турецкую команду на правах аренды.
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