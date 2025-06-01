Сербский нападающий возвращается в Турин

В июне начнется Чемпионат Мира среди клубов, в котором примут участие команды с разных континентов. "Ювентус" будет играть на турнире и уже усилится игроком.

Как отметил Николо Скира, Филип Костич покидает "Фенербахче", чтобы вернуться в туринский коллектив на клубный Чемпионат Мира.

Напомним, что сербский нападающий с 2022-го года играл за "Ювентус", однако в сентябре прошлого года перешел в турецкую команду на правах аренды.