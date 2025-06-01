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Тренер финалиста Лиги чемпионов получил предложение от Аль-Хилаля

Италия

История отношений может закончиться на неприятной ноте

Тренер финалиста Лиги чемпионов получил предложение от Аль-Хилаля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После вчерашнего поражения "Интера" во втором для себя финале Лиги чемпионов итальянский тренер стал еще ближе к искушению принять приглашение поехать на Ближний Восток.

Симоне Индзаги встретится с советом директоров "Интера" в начале следующей недели, чтобы обсудить свое будущее.

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Шансы на разрыв отношений реальны, поскольку предложение от "Аль-Хиляля" уже полученно.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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