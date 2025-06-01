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Маурицио Сарри вскоре возглавит итальянский клуб
Старый знакомый
Getty Images/Global Images Ukraine
Маурицио Сарри в шаге от того, чтобы стать новым главным тренером "Лацио".
Как сообщает Фабрицио Романо, стороны пришли к соглашению по всем вопросам, и процесс заключения двухлетнего контракта с опцией продления близится к своему завершению. Вскоре римский клуб сможет сообщить о назначении официально.
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Последний год специалист находился без клуба, покинув "Лацио" весной прошлого года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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