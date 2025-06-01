Ключевой итальянский защитник не сможет присоединиться к сборной

В скором времени сборная Италии сыграет свои матчи в отборе на Чемпионат Мира 2026. Соперниками выступят сборные Норвегии и Молдовы.

Ключевой защитник Алессандро Буонджорно пропустит матчи из-за травмы. Лучано Спалетти готов вызвать Луку Раньери на замену игроку.

В отличие от других соперников, сборная Италии играет свои первые поединки в группе I, что крайне важно для получения баллов.