Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой итальянский защитник не сможет присоединиться к сборной
Пропустит матчи против Норвегии и Молдовы
Getty Images
В скором времени сборная Италии сыграет свои матчи в отборе на Чемпионат Мира 2026. Соперниками выступят сборные Норвегии и Молдовы.
Ключевой защитник Алессандро Буонджорно пропустит матчи из-за травмы. Лучано Спалетти готов вызвать Луку Раньери на замену игроку.
В отличие от других соперников, сборная Италии играет свои первые поединки в группе I, что крайне важно для получения баллов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян было ликвидировано за прошедшие сутки?
- Только 4 тренера выиграли больше кубков ЛЧ, чем Луис Энрике. Испанские наставники приближаются к лидерству по количеству трофеев
- ПСЖ творит историю, уход Вернидуба и легенды МЮ, гол сезона в АПЛ и трансферный бан Черноморца. Главные новости за 31 мая
- Манчестер Юнайтед вынужден будет продать Рашфорда или Фернандеша, чтобы подписать звезду Наполи
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000