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Ключевой итальянский защитник не сможет присоединиться к сборной

Италия
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Пропустит матчи против Норвегии и Молдовы

Ключевой итальянский защитник не сможет присоединиться к сборной

Getty Images

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В скором времени сборная Италии сыграет свои матчи в отборе на Чемпионат Мира 2026. Соперниками выступят сборные Норвегии и Молдовы.

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Ключевой защитник Алессандро Буонджорно пропустит матчи из-за травмы. Лучано Спалетти готов вызвать Луку Раньери на замену игроку.

В отличие от других соперников, сборная Италии играет свои первые поединки в группе I, что крайне важно для получения баллов.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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