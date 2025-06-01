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Прошли через плей-офф. Выяснена судьба последней путевки в Серию А

Италия
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Сражались, как в настоящем финале

Прошли через плей-офф. Выяснена судьба последней путевки в Серию А

Фото: Кремонезе

Новина українською

В Италии состоялся второй матч финала плей-офф Серии В за право играть в следующем сезоне в высшем дивизионе. За место в элите боролись "Специя" (3-е место) и "Кремонезе" (4-е место).

Первая игра финала завершилась со счетом 0:0. Ответный матч стал полной противоположностью, ведь в нем было забито 5 мячей. Казалось, все идет по плану "Кремонезе", который на 79-й минуте сделал счет 3:0. Однако соперник боролся до последнего, сумев забить 2 мяча. В компенсированное время по одному футболисту из команд было удалено с поля за агрессивное поведение. В конце концов, "Кремонезе" побеждает 3:2 и выходит в Серию А.

Коллектив из Кремоны присоединяется к компании "Сассуоло" и "Пизы", которые ранее пробились в элиту напрямую. Взамен в Серию В опускаются "Эмполи", "Венеция" и "Монца".

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Серия А Серия В Кремонезе Серия B Специя
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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