Защитник Интера объяснил, почему отказался от вызова в сборную Италии

Защитник "Интера" и сборной Италии Франческо Ачерби объяснил свое решение не принимать вызов в национальную команду на матчи квалификации к Чемпионату мира против Норвегии и Молдовы в июне.

"После тщательного обдумывания я сегодня сообщил главному тренеру, что не приму вызов в национальную сборную. Это не было легким решением, ведь надевать футболку сборной Италии для меня всегда было честью и гордостью. Однако, учитывая последние события, сейчас нет условий, чтобы продолжать этот путь.

Я не ищу оправданий или привилегий, я требую уважения. А если его не хватает со стороны тех, кто должен вести команду, я лучше отойду в сторону. Я не из тех, кто держится за вызов. Я всегда отдавал все, но не останусь там, где меня больше по-настоящему не хотят. И очевидно, что я не являюсь частью проекта.

Это мое решение – и, как я сказал утром тренеру, оно не является окончательным, оно не продиктовано злостью или депрессией после поражения в финале Лиги чемпионов. Это необходимость сделать шаг назад. Я желаю национальной сборной всего наилучшего и, как и мои товарищи по команде, и в дальнейшем буду болеть за нее с той же преданностью, которую всегда демонстрировал на поле", – написал Ачерби.