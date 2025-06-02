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Европейский гранд заинтересован в подписании звезды Милана

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Европейский гранд заинтересован в подписании звезды Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Европейский гранд заинтересован в подписании главной звезды "Милана".

Как сообщил журналист Николо Скира, мюнхенская "Бавария" проявила интерес к Рафаэлю Леау в преддверии летнего трансферного окна. Немецкий гранд заинтересован в подписании 25-летнего португальца, чтобы усилить свою атаку.

Напомним, что его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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В этом сезоне Рафаэль Леау забил 12 голов и отдал 13 ассистов в 50 матчах за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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