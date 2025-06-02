Замена для Индзаги? Экс-тренер Ювентуса может возглавить новичка Серии А

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" может возглавить новичка Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, скоро Андреа Пирло может возглавить "Пизу", заменив на этом посту Филиппо Индзаги. Руководство клуба уже начало переговоры с 46-летним итальянцем, который почти год остается без работы.

Напомним, что последней командой, в которой работал Пирло, была "Сампдория", где он был главным тренером в период с июля 2023 года по август 2024 года. Под его руководством "моряки" одержали 18 побед в 45 матчах (17 поражений).

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Также заметим, что по итогам сезона 2024/25 в Серии B "Пиза" во главе с Филиппо Индзаги впервые за 34 года вышла в Серию А, заняв второе место с 76 очками.