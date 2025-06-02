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Интер составил список кандидатов на замену Симоне Индзаги
Если все-таки покинет команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" стоит перед реальной угрозой потерять Симоне Индзаги уже в течение ближайших двух дней, поэтому клуб активно готовится к такому развитию событий и сформировал шортлист из четырех потенциальных тренеров на замену.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" имеет ограниченные сомнения относительно будущего Индзаги, но не хочет быть застигнутым врасплох. Их список возглавляет наставник "Комо" Сеск Фабрегас. Испанец открыто признавался в симпатии к "Интеру" и может стать первым иностранным тренером, которого назначит Беппе Маротта в своей карьере.
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Другим кандидатом является Роберто Де Дзерби. Еще две фамилии – Кристиан Киву и Патрик Виейра. Оба показали себя с хорошей стороны в своих нынешних клубах, а также в прошлом выступали за "Интер", что может сыграть им на руку в случае ухода Индзаги.
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