Интер составил список кандидатов на замену Симоне Индзаги

Миланский "Интер" стоит перед реальной угрозой потерять Симоне Индзаги уже в течение ближайших двух дней, поэтому клуб активно готовится к такому развитию событий и сформировал шортлист из четырех потенциальных тренеров на замену.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" имеет ограниченные сомнения относительно будущего Индзаги, но не хочет быть застигнутым врасплох. Их список возглавляет наставник "Комо" Сеск Фабрегас. Испанец открыто признавался в симпатии к "Интеру" и может стать первым иностранным тренером, которого назначит Беппе Маротта в своей карьере.

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Другим кандидатом является Роберто Де Дзерби. Еще две фамилии – Кристиан Киву и Патрик Виейра. Оба показали себя с хорошей стороны в своих нынешних клубах, а также в прошлом выступали за "Интер", что может сыграть им на руку в случае ухода Индзаги.