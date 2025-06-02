Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио официально попрощался с главным тренером клуба
На его место должен прийти известный экс-наставник "орлов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" официально попрощался с главным тренером клуба.
На сайте "орлов" сообщается, что Марко Барони был уволен с должности наставника команды. Вместе с 61-летним итальянским специалистом "Лацио" дошел до четвертьфинала Лиги Европы и четвертьфинала Кубка Италии. Всего в 52 матчах во всех турнирах его команда одержала 27 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
Ранее появлялась информация о том, что новым главным тренером станет Маурицио Сарри, который уже возглавлял "Лацио" в период с июля 2021 года по март 2024 года.
????ℎ???????????? ???????????? ???????????????????????? ????????????????????????— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2025
I migliori auguri per il tuo futuro!
Qui il comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/wyFYXi4Q6b#AvantiLazio pic.twitter.com/MFTpebQpb3
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Марко Барони возглавил "Лацио" в июле 2024 года. Под его руководством "орлы" заняли седьмое место в турнирной таблице Серии А с 65 очками, не попав таким образом в еврокубки на следующий сезон.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл размер зарплаты Ротаня в Полесье
- Сабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку
- Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо
- Манчестер Юнайтед вынужден будет продать Рашфорда или Фернандеша, чтобы подписать звезду Наполи
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей