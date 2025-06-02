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Лацио официально попрощался с главным тренером клуба

Италия

На его место должен прийти известный экс-наставник "орлов"

Лацио официально попрощался с главным тренером клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" официально попрощался с главным тренером клуба.

На сайте "орлов" сообщается, что Марко Барони был уволен с должности наставника команды. Вместе с 61-летним итальянским специалистом "Лацио" дошел до четвертьфинала Лиги Европы и четвертьфинала Кубка Италии. Всего в 52 матчах во всех турнирах его команда одержала 27 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Ранее появлялась информация о том, что новым главным тренером станет Маурицио Сарри, который уже возглавлял "Лацио" в период с июля 2021 года по март 2024 года.

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Напомним, что Марко Барони возглавил "Лацио" в июле 2024 года. Под его руководством "орлы" заняли седьмое место в турнирной таблице Серии А с 65 очками, не попав таким образом в еврокубки на следующий сезон.

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Источник:
S.S.Lazio
Опубликовал: Андрей Журба
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