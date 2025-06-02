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Действующие чемпионы Серии А попытаются подписать звездного вингера Милана
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Серии А попытаются подписать звездного вингера "Милана".
Как сообщил журналист Экрем Конур, представители "Наполи" внимательно наблюдают за ситуацией с Рафаэлем Леау в "Милане" перед летним трансферным окном. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, и будущее 25-летнего португальца в команде остается неопределенным.
Отмечается, что "партенопейцы" будут готовить первое предложение, если "Милан" будет открыт к продаже нападающего.
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В этом сезоне Рафаэль Леау забил 12 голов и отдал 13 ассистов в 50 матчах за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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