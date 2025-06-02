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Вингер Марселя пройдет медицинское обследование как новый игрок Интера - Романо
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Тransfermarkt
Во вторник вингер "Марселя" Луис Энрике готовится пройти медицинское обследование как новый игрок миланского "Интера". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
На прошлой неделе "Интер" достиг соглашения с "Олимпиком" о трансфере 23-летнего бразильца на сумму 25 миллионов евро. Ожидается, что Луис прибудет в Милан уже в ближайшие часы для завершения всех необходимых процедур.
В этом сезоне Энрике забил 9 голов и отдал 10 ассистов в 35 матчах за "Марсель" во всех турнирах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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