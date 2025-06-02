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Официально: Лацио вернул на тренерский мостик уже знакомого специалиста

Италия
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Детали договора пока не разглашаются

Официально: Лацио вернул на тренерский мостик уже знакомого специалиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Специалист Маурицио Сарри официально назначен главным тренером римского "Лацио". Об этом сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Детали договора пока не разглашаются.

"Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение – это выбор сердца, убеждений и видения.

С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть энтузиазм, идентичность и амбиции.

Добро пожаловать домой, Командир", - сказал президент клуба Клаудио Лотито.

66-летний итальянец, который уже возглавлял "орлов" с 2021 по 2024 год, сменил на посту Марко Барони.

Назначение Сарри состоялось после сезона, в котором "Лацио" набрал 65 очков, заняв 7 место в Серии А.

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Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
Lazio
Опубликовал: Екатерина Власова
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