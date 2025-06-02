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Официально: Лацио вернул на тренерский мостик уже знакомого специалиста
Детали договора пока не разглашаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Специалист Маурицио Сарри официально назначен главным тренером римского "Лацио". Об этом сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба.
Детали договора пока не разглашаются.
"Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение – это выбор сердца, убеждений и видения.
С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть энтузиазм, идентичность и амбиции.
Добро пожаловать домой, Командир", - сказал президент клуба Клаудио Лотито.
66-летний итальянец, который уже возглавлял "орлов" с 2021 по 2024 год, сменил на посту Марко Барони.
Назначение Сарри состоялось после сезона, в котором "Лацио" набрал 65 очков, заняв 7 место в Серии А.
Welcome back, ???????????????????????? ???????????????????? ????— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2025
Qui il comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/G7KCuJ9WZb#AvantiLazio pic.twitter.com/X91qE7XsOF
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