Клуб Малиновского хочет продлить контракт со своим тренером, которым интересуются два итальянских клуба

Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра получил предложения от двух итальянских клубов. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Но по информации источника, руководство "Дженоа" не намерено прощаться со своим специалистом, а планирует предложить ему новый контракт.

Переговоры по новому соглашению будут продолжаться, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от желания самого Виейра и условий, которые сможет предложить "Дженоа" в конкуренции с другими клубами.

Добавим, что у Патрика контракт с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.