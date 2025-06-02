Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Малиновского хочет продлить контракт со своим тренером, которым интересуются два итальянских клуба
Переговоры по новому соглашению будут продолжаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра получил предложения от двух итальянских клубов. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Но по информации источника, руководство "Дженоа" не намерено прощаться со своим специалистом, а планирует предложить ему новый контракт.
Переговоры по новому соглашению будут продолжаться, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от желания самого Виейра и условий, которые сможет предложить "Дженоа" в конкуренции с другими клубами.
Добавим, что у Патрика контракт с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл размер зарплаты Ротаня в Полесье
- Сабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку
- Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина
- Довбик не входит в планы Гасперини - итальянский журналист
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре