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Интер начал переговоры о трансфере нападающего Манчестер Юнайтед
Расмус Хейлунд может сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" связался с представителями датского нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Футболист является одним из главных претендентов в шорт-листе "нерадзурри", наряду с нападающим "Пармы" Бонни и другими игроками.
Расмус играет за "МЮ" с 2023 года. За это время игрок провел 95 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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