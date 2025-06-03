Интер начал переговоры о трансфере нападающего Манчестер Юнайтед

"Интер" связался с представителями датского нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Футболист является одним из главных претендентов в шорт-листе "нерадзурри", наряду с нападающим "Пармы" Бонни и другими игроками.

Расмус играет за "МЮ" с 2023 года. За это время игрок провел 95 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.