Аль-Хиляль уверен, что подпишет контракт с главным тренером Интера

"Аль-Хиляль" уверен в том, что получит окончательное согласие от Симоне Индзаги на его назначение главным тренером команды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Специалист, который в настоящее время возглавляет миланский "Интер", встретится с руководством клуба во вторник, чтобы принять окончательное решение относительно своего будущего. Однако, несмотря на это, представители "Аль-Хиляля" сохраняют оптимизм относительно положительного результата переговоров.

Помимо переговоров с Индзаги, "Аль-Хиляль" хочет усилить состав своей команды. Клуб планирует подписать контракты с тремя ведущими игроками.