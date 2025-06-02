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Аль-Хиляль уверен, что подпишет контракт с главным тренером Интера
Посмотрим, что будет дальше
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" уверен в том, что получит окончательное согласие от Симоне Индзаги на его назначение главным тренером команды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Специалист, который в настоящее время возглавляет миланский "Интер", встретится с руководством клуба во вторник, чтобы принять окончательное решение относительно своего будущего. Однако, несмотря на это, представители "Аль-Хиляля" сохраняют оптимизм относительно положительного результата переговоров.
Помимо переговоров с Индзаги, "Аль-Хиляль" хочет усилить состав своей команды. Клуб планирует подписать контракты с тремя ведущими игроками.
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