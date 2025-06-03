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Главный тренер Интера все еще не определился со своим будущим

Италия

За несколько часов до встречи с руководством

Главный тренер Интера все еще не определился со своим будущим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За несколько часов до встречи совета директоров "Интера" с Симоне Индзаги, где они будут обсуждать будущее специалиста, ведь до завершения его контракта остался всего год, Индзаги до сих пор не определился относительно своего дальнейшего пребывания в "Интере".

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, несмотря на унизительный результат и игру в Мюнхене против "ПСЖ" (0:5), где Луис Энрике тактически переиграл итальянского тренера, руководство "Интера" остается настроенным продолжить сотрудничество с Индзаги на следующий сезон.

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Впрочем, сам Симоне до сих пор колеблется, покинуть ли миланский клуб после встречи, завершив таким образом свою четырехлетнюю эпоху в "Интере". Несмотря на то, что многие клубы внимательно следят за ситуацией, именно саудовский гранд "Аль-Хиляль", похоже, установил наиболее конкретные контакты в последние недели: 49-летнему тренеру предложен трёхлетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

На фоне неопределенности относительно будущего Индзаги руководство "Интера" уже начало рассматривать альтернативные варианты, установив контакт с несколькими тренерами.

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
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