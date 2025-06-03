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Милан и Аль-Хиляль достигли соглашения по трансферу защитника

Италия

Теперь стоит вопрос зарплаты

Милан и Аль-Хиляль достигли соглашения по трансферу защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Санти Ауна, "Милан" и саудовский клуб "Аль-Хиляль" достигли договоренности о трансфере левого защитника сборной Франции Тео Эрнандеса за 30 миллионов евро. Контракт Эрнандеса с "россонери" подходит к концу в следующем году, поэтому итальянский клуб ожидаемо решил продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно.

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Француз является трансферным приоритетом для "Аль-Хиляля" в обороне. Стороны близки к достижению принципиального соглашения с футболистом, который просит зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Однако последнее предложение саудовского клуба составляет около 15 миллионов.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 49 матчей за "Милан", отметившись 5 голами и 6 ассистами.

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Источник:
Santi Aouna
Опубликовал: Алексей Полищук
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