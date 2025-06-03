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Итальянский гранд мечтает о подписании Луки Модрича

Италия

Желание нового спортивного директора

Итальянский гранд мечтает о подписании Луки Модрича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Переход Кевина Де Брюйне в "Наполи" может быть не единственным громким подписанием полузащитника в Серии А в этом сезоне.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Милан" начинает мечтать о большом подписании. Новый спортивный директор Игли Таре, по сообщениям, хочет привести в клуб Луку Модрича.

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"Милан" отчаянно нуждается в усилении в центре поля, и клуб рассматривает таких игроков, как Мортен Френдруп, Ханс Кавилья и Самуэле Риччи. Но, похоже, имя Модрича также упоминалось в клубе. Материализуется ли это – пока что неизвестно. После ухода из "Реала" хорват получил несколько предложений от клубов со всего мира, но, кажется, не спешит с выбором нового клуба.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Модрич провел 57 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 9 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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