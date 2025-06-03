Саудовский топ-клуб планирует подписать одного из лучших полузащитников Серии А.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, представители "Аль-Хиляля" связались с окружением Эдерсона из "Аталанты" уже после того, как им не удалось подписать Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед". В случае, если Симоне Индзаги все же согласится возглавить команду, бразилец станет приоритетной целью для руководства клуба.

Несмотря на то, что "Аль-Хиляль" еще не прислал официальное предложение "Аталанте" по трансферу Эдерсона, оно может поступить уже в ближайшее время. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

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В этом сезоне Эдерсон отметился 5 голами и двумя ассистами в 49 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.