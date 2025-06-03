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Талантливый защитник Лацио может продолжить карьеру во французском гранде

Италия

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Талантливый защитник Лацио может продолжить карьеру во французском гранде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом "Пари Сен-Жермен" находится в поисках центрального защитника, способного действовать справа. Как сообщает Le Parisien, среди кандидатов — 24-летний защитник "Лацио" Марио Хила.

Самый опытный игрок "ПСЖ" Маркиньос недавно поднял над головой долгожданный трофей Лиги чемпионов. В прошлом сезоне им активно интересовались клубы из Саудовской Аравии, однако парижане отказались продавать капитана. Интерес со стороны Саудовской Аравии остается, и после эмоций в Мюнхене сложилось впечатление, что Маркиньос мог сыграть свой последний матч за клуб.

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В любом случае, даже если бразилец останется на "Парк де Пренс" после лета, его роль в команде будет несколько уменьшенной. Именно поэтому спортивный директор Луиш Кампуш считает подписание центрального защитника приоритетом, и Хила является одним из главных кандидатов. В то же время Le Parisien добавляет, что пока рано говорить, именно он в конце концов будет главной трансферной целью парижан этим летом.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Хила провел 43 матча за "Лацио" во всех турнирах, забив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Алексей Полищук
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