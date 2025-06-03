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Итальянский клуб официально объявил о подписании талантливого защитника из Барселоны
Трансфер на перспективу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский клуб официально объявил о подписании талантливого защитника из "Барселоны".
На сайте "Комо" появилась информация о том, что Алекс Валле станет полноценным игроком команды с июля 2025 года, а контракт 20-летнего испанца с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
Напомним, что воспитанник Ла Масии, играющий на позиции левого защитника, впервые присоединился к "Комо" в конце января на правах аренды до конца сезона, а руководство "лариджани" изъявило желание оформить его трансфер летом, который обошелся клубу в 6 миллионов евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Álex Valle signs with Como until 2029 ⚪️???? pic.twitter.com/zsQdUAHd1a— Como1907 (@Como_1907) June 3, 2025
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Добавим, что Алекс Валле успел принять участие в 15 матчах за "Комо", чем помог команде Сеска Фабрегаса занять десятое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона 2024/25.
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