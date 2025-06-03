  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Итальянский клуб официально объявил о подписании талантливого защитника из Барселоны

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский клуб официально объявил о подписании талантливого защитника из Барселоны

Италия

Трансфер на перспективу

Итальянский клуб официально объявил о подписании талантливого защитника из Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский клуб официально объявил о подписании талантливого защитника из "Барселоны".

На сайте "Комо" появилась информация о том, что Алекс Валле станет полноценным игроком команды с июля 2025 года, а контракт 20-летнего испанца с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Напомним, что воспитанник Ла Масии, играющий на позиции левого защитника, впервые присоединился к "Комо" в конце января на правах аренды до конца сезона, а руководство "лариджани" изъявило желание оформить его трансфер летом, который обошелся клубу в 6 миллионов евро, согласно данным портала Transfermarkt.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Алекс Валле успел принять участие в 15 матчах за "Комо", чем помог команде Сеска Фабрегаса занять десятое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона 2024/25.

По теме
yellow-arrow
Интер делает все возможное ради бесплатного подписания звездного форварда
yellow-arrow
Ряд клубов АПЛ заинтересованы в подписании защитника Удинезе
yellow-arrow
Наставник Марселя прокомментировал слухи относительно своего будущего
Барселона Комо (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Como 1907
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости