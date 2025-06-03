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Интер делает все возможное ради бесплатного подписания звездного форварда

Италия

Он провел выдающийся сезон в чемпионате Франции

Интер делает все возможное ради бесплатного подписания звездного форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" делает все возможное ради бесплатного подписания звездного форварда, который этим летом покинет "Лилль" на правах свободного агента. За ним следит большое количество ведущих клубы Европы.

Как сообщил журналист Руди Галетти, по мнению руководства "нерадзурри", они проделали всю необходимую работу для того, чтобы убедить Джонатана Дэвида присоединиться к ним перед началом следующего сезона. Отмечается, что в клубе согласились выплатить сумму агентских сборов в соответствии с требованиями окружения 25-летнего канадского нападающего.

"Интер" считается фаворитом, однако они знают, что последнее слово будет за футболистом, который ведет переговоры с другими клубами.

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В сезоне 2024/25 Джонатан Дэвид забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 48 матчах за "Лилль" во всех турнирах.

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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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