Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан ищет замену Меньяну, которым интересуется топ-клуб АПЛ
Французский вратарь может покинуть Италию этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" ищет замену своему вратарю Майку Меньяну, которым интересуется топ-клуб Английской Премьер-лиги.
Как сообщил журналист Пьетро Бальцано Прота, руководство "россонери" рассматривает вариант с подписанием голкипера "Торино" Вани Милинковича-Савича, если 29-летний француз решит покинуть клуб в ближайшее время.
Отмечается, что в списке "Милана" находятся и другие игроки, в частности Люка Шевалье из "Лилля", однако сначала они должны определиться с будущим Меньяна. Наставник команды Массимилиано Аллегри и новый спортивный директор клуба Игли Таре поговорят со своим вратарем, чтобы понять его мотивацию и желание оставаться в команде.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Майк Меньян провел 14 "сухих" матчей в 52 поединках за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост
- Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
- "Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России
- Манчестер Юнайтед предлагает Наполи обменяться игроками
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре