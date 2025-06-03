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Милан ищет замену Меньяну, которым интересуется топ-клуб АПЛ

Италия

Французский вратарь может покинуть Италию этим летом

Милан ищет замену Меньяну, которым интересуется топ-клуб АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" ищет замену своему вратарю Майку Меньяну, которым интересуется топ-клуб Английской Премьер-лиги.

Как сообщил журналист Пьетро Бальцано Прота, руководство "россонери" рассматривает вариант с подписанием голкипера "Торино" Вани Милинковича-Савича, если 29-летний француз решит покинуть клуб в ближайшее время.

Отмечается, что в списке "Милана" находятся и другие игроки, в частности Люка Шевалье из "Лилля", однако сначала они должны определиться с будущим Меньяна. Наставник команды Массимилиано Аллегри и новый спортивный директор клуба Игли Таре поговорят со своим вратарем, чтобы понять его мотивацию и желание оставаться в команде.

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В этом сезоне Майк Меньян провел 14 "сухих" матчей в 52 поединках за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
Pietro Balzano Prota
Опубликовал: Андрей Журба
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