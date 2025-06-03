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Индзаги и Интер договорились о прекращении сотрудничества
Шокирующая новость
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги решил покинуть клуб.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Симоне Индзаги и "Интер" готовы завершить сотрудничество. Решение было принято во время встречи, которая состоялась во вторник, 3-го июня.
Отмечается, что Индзаги, как и планировалось, должен стать новым главным тренером саудовского "Аль-Хиляля".
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Напомним, что вместе с "Интером" Симоне Индзаги выиграл титул Серии А, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, а также он дважды выводил "нерадзурри" в финал Лиги чемпионов.
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