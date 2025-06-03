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Известный инсайдер рассказал, в каком клубе Индзаги продолжит работу

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Итальянец покинет Европу после проигранного финала Лиги чемпионов

Известный инсайдер рассказал, в каком клубе Индзаги продолжит работу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Известный инсайдер рассказал, в каком клубе главный тренер "Интера" Симоне Индзаги продолжит свою карьеру.

Согласно информации от Фабрицио Романо, на этой неделе 49-летний специалист подпишет трехлетний контракт с "Аль-Хилялем" после того, как было принято решение, что он покинет "Интер" в конце этого сезона.

Известно, что саудовский клуб предложил итальянцу огромную зарплату, но детали этой сделки не разглашаются.

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Симоне Индзаги возглавил "Интер" в июле 2021 года, проведя во главе команды 217 матчей во всех турнирах. Он привел клуб к победе в Серии А в сезоне 2023/24. Также под его руководством "нерадзурри" выиграли два Кубка и три Суперкубка Италии.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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