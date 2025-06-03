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Известный инсайдер рассказал, в каком клубе Индзаги продолжит работу
Итальянец покинет Европу после проигранного финала Лиги чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный инсайдер рассказал, в каком клубе главный тренер "Интера" Симоне Индзаги продолжит свою карьеру.
Согласно информации от Фабрицио Романо, на этой неделе 49-летний специалист подпишет трехлетний контракт с "Аль-Хилялем" после того, как было принято решение, что он покинет "Интер" в конце этого сезона.
Известно, что саудовский клуб предложил итальянцу огромную зарплату, но детали этой сделки не разглашаются.
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Симоне Индзаги возглавил "Интер" в июле 2021 года, проведя во главе команды 217 матчей во всех турнирах. Он привел клуб к победе в Серии А в сезоне 2023/24. Также под его руководством "нерадзурри" выиграли два Кубка и три Суперкубка Италии.
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