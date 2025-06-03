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Аль-Хиляль стремится подписать звездного форварда Наполи

Италия

Будущее Осимхена пока неизвестно

Аль-Хиляль стремится подписать звездного форварда Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Хиляль" активно работает над усилением своего состава после сезона 2024/25.

По информации издания L'Équipe, среди главных трансферных целей клуба есть нападающий "Наполи" Виктор Осимхен.

Футболист, который сейчас находится в аренде у "Галатасарая", является желанной целью для многих клубов, поскольку "Наполи" стремится продать его. Отношения между нигерийским форвардом и итальянским клубом испортились прошлым летом.

Рыночная стоимость Осимхена, по данным Transfermarkt, составляет 70 млн евро. "Аль-Хиляль" надеется оформить трансфер форварда до старта Клубного чемпионата мира, который начнется 15 июня 2025 года.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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