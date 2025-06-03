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Аль-Хиляль стремится подписать звездного форварда Наполи
Будущее Осимхена пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" активно работает над усилением своего состава после сезона 2024/25.
По информации издания L'Équipe, среди главных трансферных целей клуба есть нападающий "Наполи" Виктор Осимхен.
Футболист, который сейчас находится в аренде у "Галатасарая", является желанной целью для многих клубов, поскольку "Наполи" стремится продать его. Отношения между нигерийским форвардом и итальянским клубом испортились прошлым летом.
Рыночная стоимость Осимхена, по данным Transfermarkt, составляет 70 млн евро. "Аль-Хиляль" надеется оформить трансфер форварда до старта Клубного чемпионата мира, который начнется 15 июня 2025 года.
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