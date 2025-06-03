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Определились два главных кандидата на роль нового тренера Интера
Испанец и итальянец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Определились два главных кандидата на роль нового тренера миланского "Интера".
Как сообщил Фабрицио Романо, сейчас на должность наставника "Интера" претендуют Сеск Фабрегас, возглавляющий "Комо", и Роберто Де Дзерби из "Марселя". В ближайшее время список может пополниться другими именами специалистов.
Отмечается, что руководство клуба уже вскоре начнет первые переговоры с претендентами на роль наставника команды, однако два вышеупомянутых варианта сейчас считаются главными опциями.
Напомним, ранее стало известно, что Симоне Индзаги и "Интер" договорились о прекращении сотрудничества. Известный инсайдер также рассказал, в каком клубе Индзаги продолжит свою тренерскую карьеру.
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По итогам сезона 2024/25 "Интер" не смог выиграть ни одного трофея, проиграв борьбу в Серии А против "Наполи", а также потерпев поражения в двух финалах: в Суперкубке Италии от "Милана" (2:3) и в Лиге чемпионов от "ПСЖ" (5:0).
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