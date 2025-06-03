Определились два главных кандидата на роль нового тренера Интера

Определились два главных кандидата на роль нового тренера миланского "Интера".

Как сообщил Фабрицио Романо, сейчас на должность наставника "Интера" претендуют Сеск Фабрегас, возглавляющий "Комо", и Роберто Де Дзерби из "Марселя". В ближайшее время список может пополниться другими именами специалистов.

Отмечается, что руководство клуба уже вскоре начнет первые переговоры с претендентами на роль наставника команды, однако два вышеупомянутых варианта сейчас считаются главными опциями.

Напомним, ранее стало известно, что Симоне Индзаги и "Интер" договорились о прекращении сотрудничества. Известный инсайдер также рассказал, в каком клубе Индзаги продолжит свою тренерскую карьеру.

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По итогам сезона 2024/25 "Интер" не смог выиграть ни одного трофея, проиграв борьбу в Серии А против "Наполи", а также потерпев поражения в двух финалах: в Суперкубке Италии от "Милана" (2:3) и в Лиге чемпионов от "ПСЖ" (5:0).