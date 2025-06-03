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Официально. Интер расстался со своим главным тренером

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Официально. Интер расстался со своим главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Симоне Индзаги.

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Индзаги возглавлял "нерадзурри" с 2021 года.

Под руководством Симоне "Интер" одержал ряд значительных побед, среди которых чемпионский титул Серии А, дважды выиграл Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

По информации Фабрицио Романо, Симоне Индзаги уже согласовал контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
03.06.2025 в 20:30
Бредовый поступок со стороны интера.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
03.06.2025 в 20:30
Бредовый поступок со стороны интера.
Ответить
0
0

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