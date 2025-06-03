Официально. Интер расстался со своим главным тренером

"Интер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Симоне Индзаги.

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Индзаги возглавлял "нерадзурри" с 2021 года.

Под руководством Симоне "Интер" одержал ряд значительных побед, среди которых чемпионский титул Серии А, дважды выиграл Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Il messaggio di Simone Inzaghi#FCIM — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 3, 2025

По информации Фабрицио Романо, Симоне Индзаги уже согласовал контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль".