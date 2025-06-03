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Официально. Интер расстался со своим главным тренером
Вот и все
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Симоне Индзаги.
Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Индзаги возглавлял "нерадзурри" с 2021 года.
Под руководством Симоне "Интер" одержал ряд значительных побед, среди которых чемпионский титул Серии А, дважды выиграл Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
Il messaggio di Simone Inzaghi#FCIM— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 3, 2025
По информации Фабрицио Романо, Симоне Индзаги уже согласовал контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль".
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