Индзаги попрощался с Интером: Никогда вас не забуду

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера "Интера" после четырехлетнего сотрудничества, которое принесло клубу шесть трофеев.

Итальянский специалист попрощался с командой и болельщиками:

"Пришло время попрощаться с этим клубом после четырехлетнего путешествия, в течение которого я отдавал все. Каждый день моей первой и последней мыслью всегда был "Интер". Затем это стало взаимным с профессионализмом и страстью со стороны игроков, руководителей и каждого сотрудника клуба.

Шесть завоеванных трофеев, включая скудетто, которое принесло вторую звезду, вместе с нашим путем в Лиге чемпионов в 2023 году, и всего несколько дней назад, являются живым доказательством того, насколько моя работа была поддержана общим пониманием с моим штабом и каждой частью клуба.

Я хотел бы поблагодарить акционеров за их непоколебимую поддержку, а также президента и его соратников за их ежедневную помощь и постоянный диалог. В каждый тяжелый день, как и сегодня, я считаю правильным подтвердить это чувство благодарности, даже за встречу, которая у нас была совсем недавно. Мы были искренними и вместе решили завершить это замечательное путешествие.

Хочу посвятить последнее слово миллионам болельщиков "нерадзурри", которые болели за меня, тем, кто плакал и страдал во время падений, а затем смеялся и праздновал шесть триумфов, которые мы пережили вместе.

Я никогда вас не забуду.

Вперед, "Интер".