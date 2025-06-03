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Индзаги попрощался с Интером: Никогда вас не забуду
Специалист также обратился к болельщикам
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Симоне Индзаги покинул пост главного тренера "Интера" после четырехлетнего сотрудничества, которое принесло клубу шесть трофеев.
Итальянский специалист попрощался с командой и болельщиками:
"Пришло время попрощаться с этим клубом после четырехлетнего путешествия, в течение которого я отдавал все. Каждый день моей первой и последней мыслью всегда был "Интер". Затем это стало взаимным с профессионализмом и страстью со стороны игроков, руководителей и каждого сотрудника клуба.
Шесть завоеванных трофеев, включая скудетто, которое принесло вторую звезду, вместе с нашим путем в Лиге чемпионов в 2023 году, и всего несколько дней назад, являются живым доказательством того, насколько моя работа была поддержана общим пониманием с моим штабом и каждой частью клуба.
Я хотел бы поблагодарить акционеров за их непоколебимую поддержку, а также президента и его соратников за их ежедневную помощь и постоянный диалог. В каждый тяжелый день, как и сегодня, я считаю правильным подтвердить это чувство благодарности, даже за встречу, которая у нас была совсем недавно. Мы были искренними и вместе решили завершить это замечательное путешествие.
Хочу посвятить последнее слово миллионам болельщиков "нерадзурри", которые болели за меня, тем, кто плакал и страдал во время падений, а затем смеялся и праздновал шесть триумфов, которые мы пережили вместе.
Я никогда вас не забуду.
Вперед, "Интер".
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