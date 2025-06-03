  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Индзаги попрощался с Интером: Никогда вас не забуду

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги попрощался с Интером: Никогда вас не забуду

Италия

Специалист также обратился к болельщикам

Индзаги попрощался с Интером: Никогда вас не забуду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера "Интера" после четырехлетнего сотрудничества, которое принесло клубу шесть трофеев.

Читайте такжеОфициально. Интер расстался со своим главным тренером

Итальянский специалист попрощался с командой и болельщиками:

"Пришло время попрощаться с этим клубом после четырехлетнего путешествия, в течение которого я отдавал все. Каждый день моей первой и последней мыслью всегда был "Интер". Затем это стало взаимным с профессионализмом и страстью со стороны игроков, руководителей и каждого сотрудника клуба.

Шесть завоеванных трофеев, включая скудетто, которое принесло вторую звезду, вместе с нашим путем в Лиге чемпионов в 2023 году, и всего несколько дней назад, являются живым доказательством того, насколько моя работа была поддержана общим пониманием с моим штабом и каждой частью клуба.

Я хотел бы поблагодарить акционеров за их непоколебимую поддержку, а также президента и его соратников за их ежедневную помощь и постоянный диалог. В каждый тяжелый день, как и сегодня, я считаю правильным подтвердить это чувство благодарности, даже за встречу, которая у нас была совсем недавно. Мы были искренними и вместе решили завершить это замечательное путешествие.

Хочу посвятить последнее слово миллионам болельщиков "нерадзурри", которые болели за меня, тем, кто плакал и страдал во время падений, а затем смеялся и праздновал шесть триумфов, которые мы пережили вместе.

Я никогда вас не забуду.

Вперед, "Интер".

По теме
yellow-arrow
Официально. Интер расстался со своим главным тренером
yellow-arrow
Стало известно, сколько будет зарабатывать Индзаги в Аль-Хиляли за сезон
yellow-arrow
Определились два главных кандидата на роль нового тренера Интера
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Іnter
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости