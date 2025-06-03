Манчестер Сити близок к подписанию полузащитника из Милана

"Манчестер Сити" близок к завершению сделки по трансферу полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Клубы сейчас находятся в процессе заключения соглашения, чтобы Рейндерс присоединился к "горожанам" до начала Клубного чемпионата мира. Отмечается, что все личные условия между Тиджани и "Манчестер Сити" уже согласованы.

В этом сезоне полузащитник отличился 15 голами и 5 ассистами в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах.