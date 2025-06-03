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Манчестер Сити близок к подписанию полузащитника из Милана

Италия

Тиджани Рейндерс, вероятно, перейдет в АПЛ

Манчестер Сити близок к подписанию полузащитника из Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" близок к завершению сделки по трансферу полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Клубы сейчас находятся в процессе заключения соглашения, чтобы Рейндерс присоединился к "горожанам" до начала Клубного чемпионата мира. Отмечается, что все личные условия между Тиджани и "Манчестер Сити" уже согласованы.

В этом сезоне полузащитник отличился 15 голами и 5 ассистами в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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