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Манчестер Сити близок к подписанию полузащитника из Милана
Тиджани Рейндерс, вероятно, перейдет в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" близок к завершению сделки по трансферу полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Клубы сейчас находятся в процессе заключения соглашения, чтобы Рейндерс присоединился к "горожанам" до начала Клубного чемпионата мира. Отмечается, что все личные условия между Тиджани и "Манчестер Сити" уже согласованы.
В этом сезоне полузащитник отличился 15 голами и 5 ассистами в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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