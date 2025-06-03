Ювентус объявил об уходе спортивного директора команды

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиану Джунтоли покинул свой пост. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта.

"Решение было принято после совместной оценки будущих перспектив и взаимных потребностей", - говорится в заявлении команды.

53-летний итальянец работал в "Ювентусе" с лета 2023 года. До этого он в течение восьми лет занимал аналогичную должность в "Наполи".

Nota del Club | Cristiano Giuntoli, risoluzione contrattuale — JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2025