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Ювентус объявил об уходе спортивного директора команды
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиану Джунтоли покинул свой пост. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Отмечается, что стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта.
"Решение было принято после совместной оценки будущих перспектив и взаимных потребностей", - говорится в заявлении команды.
53-летний итальянец работал в "Ювентусе" с лета 2023 года. До этого он в течение восьми лет занимал аналогичную должность в "Наполи".
Nota del Club | Cristiano Giuntoli, risoluzione contrattuale— JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2025
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