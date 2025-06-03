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Ювентус объявил об уходе спортивного директора команды

Италия

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Ювентус объявил об уходе спортивного директора команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиану Джунтоли покинул свой пост. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта.

"Решение было принято после совместной оценки будущих перспектив и взаимных потребностей", - говорится в заявлении команды.

53-летний итальянец работал в "Ювентусе" с лета 2023 года. До этого он в течение восьми лет занимал аналогичную должность в "Наполи".

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Ювентус (Турин) Кристиано Джунтоли
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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