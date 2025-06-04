Попытка расставить мебель. Обзор майско-июньских изменений в грандах Серии А

Май-июнь 2024-го года были временем тектонических сдвигов в грандах Серии А. Сменились тренеры в "Наполи", "Милане", "Ювентусе", "Лацио", "Фиорентине", "Болонье", начал первый полный сезон Даниэле Де Росси в "Роме". А "Интер" и вовсе сменил владельца. Лишь "Аталанта" осталась без изменений. Впрочем, почти все проекты нe продержались, и уже к четвёртому июня 2025-го без очередных изменений перед сезоном 2025/26 остались лишь "Наполи" и "Болонья".

Ещё будет время поговорить о каждом гранде в отдельности, тем более, что логичнее будет говорить после важных трансферов игроков. Ныне же попробуем навести порядок, расставить мебель и объяснить, какие именно изменения произошли на данный момент и почему. Касаясь больше директоров и тренеров, чем игроков.

"Интер"

Ушёл: Главный тренер Симоне Индзаги

Об отъезде Индзаги на бешеную зарплату в Саудовскую Аравию говорили ещё перед финалом Лиги Чемпионов. Исторически разгромное поражение в нём лишь ускорило процесс. И никто Симоне в "Интере" не удерживал, несмотря на действующий контракт. Чувствовалось, что после четырёх лет страсть исчезла, и пришла пора расстаться. Когда-то всё заканчивается.

Тем более, что последними результатами команды были не очень довольны. Индзаги принёс с ней шесть трофеев, в чём третий тренер "Интера" в истории, но ни одного - в сезоне 2024/25. Принёс два финала Кубка Чемпионов, что до него делал лишь один тренер "Интера", но оба проиграл. Принёс лишь одно Скудетто, при том, что во всех четырёх сезонах его каденции команду считали явным фаворитом Серии А.

Кроме денег и отсутствия трофеев, Индзаги мотивировали на уход также возможные существенные изменения в "Интере". Новые американские владельцы хотят резко омолодить состав, состоящий из ветеранов (средний возраст стартового в финале Лиги Чемпионов составил почти 31 год), хотят брать молодёжь, развивать её и зарабатывать на её продаже. Не хотят вкладывать серьёзные деньги в покупки. Индзаги всё это не нравилось. Он даже не хотел отказываться от ветеранов.

Показательны имена кандидатов на его замену, которые, если верить прессе, рассматривает клуб. Сеск Фабрегас, Патрик Виейра, Кристиан Киву. Молодые тренеры без какого-либо опыта на уровне "Интера" (да они даже в Серии А вместе взятые не натренировали и 80-ти матчей в карьере), которые будут воспитывать молодёжь и строить новую команду, новый проект с нуля. Значит, клуб решил, что пришло время такого строительства. В то время, как, например, Роберто Манчини сидит дома.

"Ювентус"

Ушёл: Спортивный директор Кристиано Джунтоли

Пришёл: Генеральный директор Дамьен Комолли

Несмотря на покупки на 200 миллионов евро летом 2024-го года, проект "Ювентуса" провалился. Тьяго Мотту уволили ещё в марте, Cпортивный директор Кристиано Джунтоли, построивший весь проект Мотты, заплатил за его провал вчера. Теперь будут строить что-то новое. Причем что - непонятно.

Приход нового Генерального директора Дамьена Комолли, заменившего ушедшего в "Астон Виллу" Франческо Кальво - важная новость. Предыдущей должностью Комолли была президентская в "Тулузе", то есть он - человек администрации. Но и он долго в карьере работал скаутом и спортивным директором, то есть - до мозга костей футбольный человек. Эксперты заявляют, что такого рода фигуры - гендира, собирающегося прямо вмешиваться и в футбольную работу, в клубе не было со времен Лучано Моджи, то есть - почти 20 лет.

Более того, на место Джунтоли, человека независимого, доминантного, теперь прочат кандидатов неопытных и тихих, серых мышек. И в этом также изменение политики клуба. А также заявляют, что больший оперативный вес в клубе получит его легенда Джорджо Кьеллини. А он, хотя и выучился в университете на экономиста ещё во время карьеры игрока, пришёл не деньги считать, а заниматься футболом. И как это всё будет работать - неясно.

Неясность и в фигуре тренера. "Ювентус" очень хотел Антонио Конте, но тот в итоге остался в "Наполи". Вполне возможно, и даже скорее всего, Антонио отпугнули именно эти административные изменения. Причем состоявшиеся поздновато, в конце мая, и неожиданно, почти без сообщений прессы. Конте также не понял, какой проект строят туринцы. Не понял этого и Джан Пьеро Гасперини, и потому не вернулся в клуб, в котором работал девять лет тренером юношей, а пошёл в "Рому".

До окончания клубного Чемпионата Мира на контракте Игор Тудор. Он, правда, взбрыкнул и заявил, что не поедет на этот турнир, если ему не будут обещать контракт на следующий сезон. Но в итоге взял свои слова обратно. Его будут судить именно по тому турниру, и в итоге может оказаться, что в середине июля "Ювентус" останется без тренера. Кто тогда будет свободен?

"Милан"

Ушёл: Главный тренер Сержиу Консейсау

Пришли: Спортивный директор Игли Таре и главный тренер Массимилиано Аллегри

Год тому "Милан" тянул резину, опоздал с назначением главного тренера, ещё и выбрал плохо, сменил его в декабре на такой же плохой выбор. И в итоге провалил сезон, даже не попав в Еврокубки. Кроме того, сезон 2024/25 был полон подковёрной борьбы в руководстве. Прежде всего - между Главным cоветником Златаном Ибрагимовичем и Генеральным директором Джорджо Фурлани, которые, по выражению Footmercato, "разрывали друг друга на куски".

Из-за этой борьбы в декабре ушёл Cпортивный директор Антонио Д'Оттавио, из-за неё замену ему не могли подписать до мая. Из-за неё тренеры жаловались, что не понимают, с кем говорить, к кому обратиться, у кого искать поддержки, и кто вообще командует. Из-за неё главный тренер Сержиу Консейсау обещал "открыть ящик Пандоры", рассказав о том, что творилось в клубе. Пока, правда, не открыл.

Похоже, свои ошибки "Милан" понял. Поскольку в итоге всё же назначил спортдира. Ещё и не неопытную серую мышку, которой был Д'Оттавио (если такой человек поссорился с руководством и ушёл, становится ясно, какой ужас творился в клубе), а опытного и жёсткого, доминантного Игли Таре, работавшего 15 лет в "Лацио". А тот сумел сразу же подписать тренера. Ещё и самого Массимилиано Аллегри, который ждал ухода Конте из "Наполи", который мог подождать и ухода Индзаги из "Интера".

Как заявляет Фабио Капелло, в "Милане" больше не имеют права на ошибку и должны прежде всего создать стабильность. В этом плане Фабио считает приход Таре и Аллегри, ещё и такой быстрый, отличными новостями для болельщиков "Милана". Правда, далеко не все болельщики согласны. Среди них Аллегри непопулярен. И за крайне скучную игру его команд, и за несколько сумбурный уход в предыдущей каденции в 2014-ом году. Поначалу его вряд ли будут поддерживать.

Задача "Милана" - прежде всего создать стабильность. Прежде всего - вернуться в Лигу Чемпионов. Вернуть сплочённость команды, желание играть и бороться, чего в предыдущем сезоне не было. В этом плане Аллегри, практически всегда выводящий свои команды в ЛЧ и практически всегда приносящий стабильность - отличное подписание. Тем более, что начал работать рано, раньше всех других новых тренеров в лиге. Но не прошёл ли он свой пик? Не сдаёт ли как тренер? И подойдут ли его скучная игра и скучный характер нынешнему составу?

И вообще, прекратят ли Златан и Фурлани разрывать друг друга? Ведь Таре - ставленник первого, но с Аллегри Ибра как раз не в очень хороших отношениях. И не добавится ли в котёл ещё и фигура самого Таре, человека с характером и желанием командовать?

"Рома"

Ушёл: Главный тренер Клаудио Раньери

Пришёл: Главный тренер Джан Пьеро Гасперини

"Аталанта"

Ушёл: Главный тренер Джан Пьеро Гасперини

Раньери блестяще вытащил "Рому" из ямы, набрал с ней в последних 22-ух турах лиги 53 очка, а это темп 92-ух очков за сезон, и отстал от места в Лиге Чемпионов лишь на одно очко. Но, несмотря на мольбу игроков и болельщиков, оставаться тренером не пожелал. Говоря, что, если он останется, "Рома" потеряет сезон и не продвинется в развитии. Он ушёл на тренерскую пенсию, стал Главным cоветником владельцев клуба. И сумел подписать очень сильного тренера.

Гасперини после блестящих девяти лет в "Аталанте" заявил, что сделал там всё, что мог и хочет новый вызов. Также Джан Пьеро заявлял, что ему не нравится проект "Аталанты" на будущее, что она потеряет многих сильных игроков и он боится, что она не удержится в зоне Лиги Чемпионов. Увидел ли он более сильный проект в "Роме"? Выходит, да, хотя она не играла в Лиге Чемпионов с сезона 2018/19. Или же ему просто надоело жить и работать в провинции, и он захотел столицу, захотел стать кумиром многочисленных и страстных болельщиков "Ромы"?

Страсть он в "Роме" точно найдёт. Найдёт поддержку и спокойствие от Раньери, а присутствие Клаудио может стать критически важным в построении клуба. Скорее всего, Гасперини также обещали полную власть в футбольном плане, прежде всего - над трансферами. Чего не обещали бы ни в "Ювентусе", ни в "Милане", ни в "Наполи", ни в "Интере". Да и задание, как оказалось, не заоблачное. В сезоне 2024/25 "Рома" была максимально близка к Лиге Чемпионов, а возвращение туда - это всё, чего от Гаспа хотят.

Впрочем, а не поссорится ли буйный Гасперини с буйными болельщиками? С прессой, которая в Риме постоянно лезет под кожу и вскрывает без наркоза? С Раньери, который вряд ли собирается просто просиживать штаны в кабинете? И готов ли строиться клуб, который не строится уже лет 7-8 и совершает ошибку за ошибкой? Например, у него нет Генерального Директора уже более девяти месяцев.

Следует отметить, что официально Гасперини еще не подписал контракт с "Ромой", а лишь объявил об уходе из "Аталанты". Так что ещё возможен его перехват другим клубом.

"Аталанте" уж точно будет тяжело. Уход её лучшего тренера в истории, практически создавшего нынешний клуб, стал и станет тяжёлым потрясением. После ухода такой фигуры ожидается падение, развал. Тем более, что сама фигура говорила о проблемах проекта, о продаже игроков. Здесь критически важно выбрать тренера и не ослабить состав. Как сообщают СМИ, бергамцы думают об учениках Гасперини - Тьяго Мотте и Раффаэле Палладино, желая продолжить проект. Но также - об опытных тренерах как Стефано Пиоли и Роберто Манчини, желая удержать команду на плаву.

"Лацио"

Ушёл: Главный тренер Марко Барони

Пришёл: Главный тренер Маурицио Сарри

Марко Барони начал отлично, даже говорили о "стиле Барони". Но в последние месяцы сезона команда развалилась и в итоге даже не вышла в Еврокубки впервые за девять лет. Так что в увольнении тренера никто не сомневался. А вот подписание Сарри было сюрпризом. Маурицио мог подождать и более вкусного места, так что его приход, и уже в самом начале июня - успех руководства "Лацио".

Напомню, Сарри уже тренировал команду в 2021-24 годах, вывел её на второе место в лиге и в 1/8 финала Лиги Чемпионов, был очень любим болельщиками. И ныне "Лацио" уже заявил, что тренер вернулся домой по зову сердца. Но тогда ведь он ушёл со скандалом. Правда, он тогда прежде всего враждовал с Игли Таре. Которого уже нет в клубе. Но ушёл через полгода после ухода Таре. Значит, ссорился ещё с кем-то.

Входят ли дважды в одну реку? Тем более - в реку, в которой уже нет столпов предыдущей каденции Сарри - Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Сергея Милинковича-Савича? Ныне больше придётся работать с молодёжью. Чего Маурицио не делал уже лет семь, если не больше, тренируя довольно возрастные команды.

"Фиорентина"

Ушёл: Главный тренер Раффаэле Палладино

Палладино еле втащил "Фиорентину" в Еврокубки. На фоне протестов болельщиков против него и Cпортивного директора Даниэле Праде с призывами уйти. Втащил лишь в надоевшую Лигу Конференций, в которой команда будет играть четвёртый сезон подряд. Потому его увольнение было более чем реальным. Но его не уволили, приняли решение оставить. Однако тогда он сам решил уволиться. После всего одного сезона работы.

Точные причины его ухода не совсем ясны. Либо рассчитывает на место в "Аталанте", либо надоели протесты болельщиков. Либо сомневается в проекте, ведь в сезоне 2024/25 в команде играли много арендованных игроков, и выкупать почти всех клуб не собирается. Значит, вновь строить сначала?

"Фиорентина" к уходу тренера не была готова. Это заметно хотя бы по именам кандидатов на замену, о которых говорит пресса. Там - и сверхопытные вроде Стефано Пиоли, и совершенно неопытные вроде Даниэле Де Росси и Альберто Джилардино. И здесь проект неясен.

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