Несмотря на интерес от Интера. Экс-тренер Шахтера продолжит работу с французским топ-клубом

Бывший тренер "Шахтера" продолжит работу с французским топ-клубом, несмотря на интерес от "Интера".

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство "Марселя" ожидает, что Роберто Де Дзерби останется наставником их команды, хотя 45-летний итальянец стал одним из главных кандидатов на замену Симоне Индзаги в "Интере".

Ранее сам Де Дзерби прокомментировал слухи о своем будущего, заявив, что он очень счастлив в "Марселе".

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Напомним, что Роберто Де Дзерби имеет опыт работы в Серии А, ведь ранее он тренировал "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". Под его руководством Марсель" занял второе место в Лиге 1 по итогам сезона 2024/25.