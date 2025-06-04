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Несмотря на интерес от Интера. Экс-тренер Шахтера продолжит работу с французским топ-клубом
В команде ожидают, что специалист никуда не уйдет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Шахтера" продолжит работу с французским топ-клубом, несмотря на интерес от "Интера".
Как сообщил журналист Бен Джейкобс, руководство "Марселя" ожидает, что Роберто Де Дзерби останется наставником их команды, хотя 45-летний итальянец стал одним из главных кандидатов на замену Симоне Индзаги в "Интере".
Ранее сам Де Дзерби прокомментировал слухи о своем будущего, заявив, что он очень счастлив в "Марселе".
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Напомним, что Роберто Де Дзерби имеет опыт работы в Серии А, ведь ранее он тренировал "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". Под его руководством Марсель" занял второе место в Лиге 1 по итогам сезона 2024/25.
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