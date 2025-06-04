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Наполи нацелился на подписание талантливого игрока ПСЖ
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Corriere dello Sport, действующий чемпион Италии "Наполи" заинтересован в трансфере южнокорейского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Ли Кан Ина. Интерес со стороны неаполитанцев появился еще в 2024 году, и сейчас он снова стал актуальным. Сам игрок якобы не против перехода к "партенопейцам".
Вместе с португальским нападающим Гонсалу Рамушем, Ли Кан Ин был выставлен на трансфер – оба не имели стабильной игровой практики во время чемпионского сезона команды. Контракт Ли с "ПСЖ" действует до 2028 года, однако клуб готов рассматривать предложения при условии соответствующей суммы – сейчас это около 40 миллионов евро.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Ли провел 45 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.
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