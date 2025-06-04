Наполи нацелился на подписание талантливого игрока ПСЖ

Как сообщает Corriere dello Sport, действующий чемпион Италии "Наполи" заинтересован в трансфере южнокорейского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Ли Кан Ина. Интерес со стороны неаполитанцев появился еще в 2024 году, и сейчас он снова стал актуальным. Сам игрок якобы не против перехода к "партенопейцам".

Читайте также Аль-Хиляль стремится подписать звездного форварда Наполи

Вместе с португальским нападающим Гонсалу Рамушем, Ли Кан Ин был выставлен на трансфер – оба не имели стабильной игровой практики во время чемпионского сезона команды. Контракт Ли с "ПСЖ" действует до 2028 года, однако клуб готов рассматривать предложения при условии соответствующей суммы – сейчас это около 40 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Ли провел 45 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.