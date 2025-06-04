  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи нацелился на подписание талантливого игрока ПСЖ

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи нацелился на подписание талантливого игрока ПСЖ

Италия

Активизировали интерес

Наполи нацелился на подписание талантливого игрока ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Corriere dello Sport, действующий чемпион Италии "Наполи" заинтересован в трансфере южнокорейского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Ли Кан Ина. Интерес со стороны неаполитанцев появился еще в 2024 году, и сейчас он снова стал актуальным. Сам игрок якобы не против перехода к "партенопейцам".

Читайте такжеАль-Хиляль стремится подписать звездного форварда Наполи

Вместе с португальским нападающим Гонсалу Рамушем, Ли Кан Ин был выставлен на трансфер – оба не имели стабильной игровой практики во время чемпионского сезона команды. Контракт Ли с "ПСЖ" действует до 2028 года, однако клуб готов рассматривать предложения при условии соответствующей суммы – сейчас это около 40 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Ли провел 45 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Очень важный игрок Ромы готов остаться в клубе
yellow-arrow
Известно, какой подписной бонус получит Симоне Индзаги в новом клубе
yellow-arrow
Интер ведет борьбу с Ливерпулем за трансфер перспективного защитника сборной Англии
Наполи Пари Сен-Жермен Ли Кан Ин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости