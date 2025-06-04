Саудовский клуб хочет подписать ключевого полузащитника "Интера".

Как сообщил журналист Николо Скира, представители "Аль-Хиляля" обратились к "Интеру" с предложением о трансфере Николо Бареллы. Полузащитник не согласился на такой переход, отклонив запрос, хотя ему предложили контракт до конца июня 2029 года с огромной зарплатой. Этим летом 28-летний итальянец хчоет остаться в Италии.

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В сезоне 2024/25 Николо Барелла провел 52 матча за "Интер" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 8 ассистами. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.