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Действующие чемпионы Серии А договорились о продлении контракта со своим вратарем

Италия

Вскоре состоится официальное объявление

Действующие чемпионы Серии А договорились о продлении контракта со своим вратарем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Действующие чемпионы Серии А договорились о продлении контракта со своим вратарем.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, вскоре Алекс Мерет должен подписать новый контракт с "Наполи", который будет действовать до конца июня 2027 года. Все документы готовы, а 28-летний итальянец, согласно условиям соглашения, будет получать 2,5 миллиона евро в год.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Алекс Мерет провел 18 "сухих" матчей в 35 поединках за "Наполи" во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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