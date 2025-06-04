Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очень важный игрок Ромы готов остаться в клубе
За ним наблюдают европейские топ-команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Очень важный игрок "Ромы" готов остаться в клубе.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, основной вратарь "Ромы "Миле Свилар намерен остаться в клубе, несмотря на то, что к нему проявляют интерес несколько европейских клубов.
Отмечается, что руководству римского клуба придется увеличить зарплату 25-летнему сербскому голкиперу, если они хотят удержать его в команде. Ранее сообщалось о том, что "джалоросси" предлагают Свилару продлить контракт с клубом до конца июня 2030 года. Срок его действующего соглашения истекает в конце июня 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Миле Свилар провел 19 "сухих" игр в 51 матче за "Рому" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник
- Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
- Президент Кудровки: Инфраструктура Реала стоит десятки миллиардов долларов, а у них база в селе
- Прошли через плей-офф. Выяснена судьба последней путевки в Серию А
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной