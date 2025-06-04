Очень важный игрок "Ромы" готов остаться в клубе.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, основной вратарь "Ромы "Миле Свилар намерен остаться в клубе, несмотря на то, что к нему проявляют интерес несколько европейских клубов.

Отмечается, что руководству римского клуба придется увеличить зарплату 25-летнему сербскому голкиперу, если они хотят удержать его в команде. Ранее сообщалось о том, что "джалоросси" предлагают Свилару продлить контракт с клубом до конца июня 2030 года. Срок его действующего соглашения истекает в конце июня 2027 года.

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В сезоне 2024/25 Миле Свилар провел 19 "сухих" игр в 51 матче за "Рому" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.