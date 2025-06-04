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Известно, какой подписной бонус получит Симоне Индзаги в новом клубе

Италия

Саудовская Аравия деньгами не обидит

Известно, какой подписной бонус получит Симоне Индзаги в новом клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После четырех лет работы в "Интере", за которые Симоне Индзаги выиграл один титул Серии А (2023/24), дважды Кубок Италии (2021/22 и 2022/23) и три Суперкубка Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов, итальянец теперь начнет новую главу своей карьеры в Саудовской Про-лиге. Ожидается, что в ближайшие дни он официально подпишет контракт с саудовским "Аль-Хилялем".

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Двухлетнее соглашение предусматривает опцию продления еще на один сезон, которая будет активирована при условии достижения определенных командных результатов. По нему Индзаги будет получать 26 миллионов евро за сезон. Но и это еще не все. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, тренер также получит бонус за подписание контракта в размере от 4 до 5 миллионов евро.

Добавим, что дебют Индзаги во главе "Аль-Хиляля" состоится на Клубном Чемпионате мира против "Реала" 14 июня.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Алексей Полищук
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