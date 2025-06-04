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На острове - перемены. Клуб Серии А уволил наставника
Не помогло даже сохранение прописки в высшем дивизионе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кальяри" отправил в отставку главного тренера команды Давиде Николу.
"Клуб хотел бы поблагодарить господина Николу и его сотрудников за работу, серьезность и страсть, проявленные в этом сезоне.
Мы желаем тренеру и его команде всего наилучшего в продолжении их профессиональной карьеры", - говорится в пресс-релизе сардинцев.
Никола возглавил "Кальяри" летом 2024 года. Под руководством 52-летнего специалиста островитяне завершили сезон на 15-м месте в таблице Серии А.
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Источник:Cagliari
Опубликовал: Александр Бураков
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