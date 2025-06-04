На острове - перемены. Клуб Серии А уволил наставника

"Кальяри" отправил в отставку главного тренера команды Давиде Николу.

"Клуб хотел бы поблагодарить господина Николу и его сотрудников за работу, серьезность и страсть, проявленные в этом сезоне.

Мы желаем тренеру и его команде всего наилучшего в продолжении их профессиональной карьеры", - говорится в пресс-релизе сардинцев.