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На острове - перемены. Клуб Серии А уволил наставника

Италия

Не помогло даже сохранение прописки в высшем дивизионе

На острове - перемены. Клуб Серии А уволил наставника

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кальяри" отправил в отставку главного тренера команды Давиде Николу.

"Клуб хотел бы поблагодарить господина Николу и его сотрудников за работу, серьезность и страсть, проявленные в этом сезоне.

Мы желаем тренеру и его команде всего наилучшего в продолжении их профессиональной карьеры", - говорится в пресс-релизе сардинцев.

Никола возглавил "Кальяри" летом 2024 года. Под руководством 52-летнего специалиста островитяне завершили сезон на 15-м месте в таблице Серии А.

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Серия А Давиде Никола тренер Кальяри
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Источник:
Cagliari
Опубликовал: Александр Бураков
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