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Сеск Фабрегас согласился возглавить итальянский гранд

Италия

Теперь нужна договоренность между клубами

Сеск Фабрегас согласился возглавить итальянский гранд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Интер" официально завершил четырехлетнюю эру Симоне Индзаги. После разгромного поражения 0:5 в финале Лиги чемпионов от "ПСЖ" итальянский тренер продолжит карьеру в саудовском "Аль-Хиляле", оставив вакантным тренерское кресло миланского клуба.

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По информации издания Foot Mercato, "Интер" серьезно ускорил процесс приглашения наставника "Комо" Сеска Фабрегаса и уже достиг с ним личной договоренности. 38-летний специалист согласился на предложенную зарплату и одобрил проект "нерадзурри".

Единственной преградой остается договоренность между "Интером" и "Комо". Ожидается, что решение по этому поводу будет принято в ближайшие дни.

Добавим, что сезон 2024/25 "Комо" завершил на 10 месте в турнирной таблице Серии А.

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Сеск Фабрегас Интер (Милан) Комо (Италия)
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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