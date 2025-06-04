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Сеск Фабрегас согласился возглавить итальянский гранд
Теперь нужна договоренность между клубами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Интер" официально завершил четырехлетнюю эру Симоне Индзаги. После разгромного поражения 0:5 в финале Лиги чемпионов от "ПСЖ" итальянский тренер продолжит карьеру в саудовском "Аль-Хиляле", оставив вакантным тренерское кресло миланского клуба.
По информации издания Foot Mercato, "Интер" серьезно ускорил процесс приглашения наставника "Комо" Сеска Фабрегаса и уже достиг с ним личной договоренности. 38-летний специалист согласился на предложенную зарплату и одобрил проект "нерадзурри".
Единственной преградой остается договоренность между "Интером" и "Комо". Ожидается, что решение по этому поводу будет принято в ближайшие дни.
Добавим, что сезон 2024/25 "Комо" завершил на 10 месте в турнирной таблице Серии А.
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