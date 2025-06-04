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Президент Комо сделал громкое заявление о будущем Сеска Фабрегаса в клубе

Италия

Он является одним из главных кандидатов на роль нового тренера Интера

Президент Комо сделал громкое заявление о будущем Сеска Фабрегаса в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Комо" сделал громкое заявление о будущем Сеска Фабрегаса в клубе.

"У нас долгосрочный проект, а Сеск Фабрегас является его ключевой фигурой на следующие несколько лет. Он не покинет клуб", — приводит слова Мирвана Суварсо журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Сеск Фабрегас является одним из главных кандидатов на роль нового тренера "Интера".

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Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса занял 10-е место в Серии А.

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Сеск Фабрегас Комо (Италия)
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Опубликовал: Андрей Журба
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