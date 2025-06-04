Интер подозревается в финансовых махинациях на 300 миллионов евро для обхода правил ФФП

"Интер" подозревают в масштабных финансовых махинациях, направленных на обход правил финансового фейр-плей. Об этом сообщает издание FootMercato.

По информации источника, неназванный финансовый консультант из Лондона подготовил отчет, согласно которому в период с 2016 по 2019 год "Интер" якобы получил около 300 миллионов евро от фиктивных спонсоров из Азии. Целью этих операций было скрыть реальное состояние финансов клуба и избежать санкций за нарушение ФФП.

В отчете также утверждается, что Федерация футбола Италии могла содействовать "Интеру" в избежании наказаний со стороны УЕФА.