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Интер подозревается в финансовых махинациях на 300 миллионов евро для обхода правил ФФП

Италия

Это касается периода с 2016 по 2019 год

Интер подозревается в финансовых махинациях на 300 миллионов евро для обхода правил ФФП

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" подозревают в масштабных финансовых махинациях, направленных на обход правил финансового фейр-плей. Об этом сообщает издание FootMercato.

По информации источника, неназванный финансовый консультант из Лондона подготовил отчет, согласно которому в период с 2016 по 2019 год "Интер" якобы получил около 300 миллионов евро от фиктивных спонсоров из Азии. Целью этих операций было скрыть реальное состояние финансов клуба и избежать санкций за нарушение ФФП.

В отчете также утверждается, что Федерация футбола Италии могла содействовать "Интеру" в избежании наказаний со стороны УЕФА.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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