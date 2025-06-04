Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прибыл в Рим, как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. Уже вскоре 67-летний итальянский специалист должен возглавить местную "Рому", где играет украинец Артем Довбик.

Ранее стало известно, что Гасперини согласился подписать трехлетний контракт с "джалоросси" после девяти лет во главе бергамасков, вместе с которыми он выиграл трофей Лиги Европы в сезоне 2023/24. Несмотря на то, что ранее появлялись слухи, которые связывали Гасперини с работой в "Ювентусе", они не соответствуют действительности.

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Напомним, что Джан Пьеро Гасперини возглавил "Аталанту" в июле 2016 года. За эти девять лет под его руководством бергамаски выиграли 228 игр в 439 матчах (101 ничья и 110 поражений).