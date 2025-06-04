Милан близок к подписанию легенды Реала

"Милан" уверен, что достиг устной договоренности о переходе легендарного полузащитника Луки Модрича.

По информации Фабрицио Романо, клуб и хорватский футболист практически согласовали условия однолетнего контракта с опцией продления до июня 2027 года.

Предполагается, что зарплата Модрича составит 3,5 миллиона евро за сезон, плюс бонусы. Сейчас "Милан" ожидает окончательного подтверждения от футболиста, уважая его график перед официальным подписанием контракта.

Добавим, что Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.