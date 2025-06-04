Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан близок к подписанию легенды Реала
Модрич, вероятно, подпишет контракт с итальянским грандом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" уверен, что достиг устной договоренности о переходе легендарного полузащитника Луки Модрича.
По информации Фабрицио Романо, клуб и хорватский футболист практически согласовали условия однолетнего контракта с опцией продления до июня 2027 года.
Предполагается, что зарплата Модрича составит 3,5 миллиона евро за сезон, плюс бонусы. Сейчас "Милан" ожидает окончательного подтверждения от футболиста, уважая его график перед официальным подписанием контракта.
Добавим, что Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру
- Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро
- Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином
- Легенда или осел? Для Симоне Индзаги результат финала Лиги Чемпионов значит слишком много
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей