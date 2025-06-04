  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан близок к подписанию легенды Реала

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан близок к подписанию легенды Реала

Италия

Модрич, вероятно, подпишет контракт с итальянским грандом

Милан близок к подписанию легенды Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" уверен, что достиг устной договоренности о переходе легендарного полузащитника Луки Модрича.

По информации Фабрицио Романо, клуб и хорватский футболист практически согласовали условия однолетнего контракта с опцией продления до июня 2027 года.

Предполагается, что зарплата Модрича составит 3,5 миллиона евро за сезон, плюс бонусы. Сейчас "Милан" ожидает окончательного подтверждения от футболиста, уважая его график перед официальным подписанием контракта.

Добавим, что Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.

Читайте такжеМилан следит за перспективным вратарем Челси
По теме
yellow-arrow
Наполи добавил в список целей звездного вингера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Милан следит за перспективным вратарем Челси
yellow-arrow
Борнмут предлагает 15 миллионов евро за защитника Болоньи
Лука Модрич Реал (Мадрид) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости