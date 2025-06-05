Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус официально приобрел перспективного защитника Милана
В клубе довольны его прогрессом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" официально приобрел перспективного защитника "Милана".
На сайте бьянконери сообщается о том, что Пьер Калюлю стал полноценным игроком их команды, подписав контракт с клубом до конца июня 2029 года. В сезоне 2024/25 он выступал за "Ювентус" на правах аренды.
По информации СМИ, "Ювентус" воспользовался опцией выкупа в размере 14 миллионов евро, которая была прописана в соглашении.
Отмечается, что Калюлю сможет принять участие в КЧМ-2025, который пройдет в США в период с 14-го по 13-е июля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Пьер Калюлю провел 39 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив один гол. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Прошли через плей-офф. Выяснена судьба последней путевки в Серию А
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре