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Ювентус официально приобрел перспективного защитника Милана

Италия

В клубе довольны его прогрессом

Ювентус официально приобрел перспективного защитника Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" официально приобрел перспективного защитника "Милана".

На сайте бьянконери сообщается о том, что Пьер Калюлю стал полноценным игроком их команды, подписав контракт с клубом до конца июня 2029 года. В сезоне 2024/25 он выступал за "Ювентус" на правах аренды.

По информации СМИ, "Ювентус" воспользовался опцией выкупа в размере 14 миллионов евро, которая была прописана в соглашении.

Отмечается, что Калюлю сможет принять участие в КЧМ-2025, который пройдет в США в период с 14-го по 13-е июля.

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В сезоне 2024/25 Пьер Калюлю провел 39 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив один гол. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Милан Пьер Калулу
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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