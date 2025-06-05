Туринский "Ювентус" официально приобрел перспективного защитника "Милана".

На сайте бьянконери сообщается о том, что Пьер Калюлю стал полноценным игроком их команды, подписав контракт с клубом до конца июня 2029 года. В сезоне 2024/25 он выступал за "Ювентус" на правах аренды.

По информации СМИ, "Ювентус" воспользовался опцией выкупа в размере 14 миллионов евро, которая была прописана в соглашении.

Отмечается, что Калюлю сможет принять участие в КЧМ-2025, который пройдет в США в период с 14-го по 13-е июля.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Пьер Калюлю провел 39 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив один гол. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.