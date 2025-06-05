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Без сюрпризов. Ювентус принял решение по главному тренеру

Италия

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Без сюрпризов. Ювентус принял решение по главному тренеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" принял решение по главному тренеру.

Сообщается, что туринский клуб планирует оставить Игора Тудора на данной должности. "Старая синьора" рассматривала Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини, однако эти сделки сорвались.

По информации итальянских СМИ, 4 июня состоялась встреча Тудора и генерального директора клуба Дамиена Комолли. Её оценивают как положительную и тренера оставят на сезон 2025/26.

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Планируется, что "Ювентус" продлит контракт с Тудором и улучшат его тренерский штаб. Хорватский специалист привёл с собой тренера вратарей Томислава Рогича и помощника тренера Ивана Яворчича.

Напомним, что Игора Тудора объявили тренером "Ювентуса" в марте 2025 года.

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Ювентус (Турин) Игор Тудор
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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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